У Тернопільському обласному центрі підготовки громадян до національного спротиву розпочався набір на вересневий курс.

Навчання є безкоштовним і розраховане на цивільних, які прагнуть здобути практичні навички для дій у кризових ситуаціях.

Упродовж 48 годин учасники опановуватимуть домедичну допомогу, тактичну підготовку, основи поводження зі зброєю, мінну безпеку, топографію, роботу з безпілотними літальними апаратами та інші дисципліни.

«Сучасні виклики показують, що базові навички безпеки повинна мати кожна людина. Ми створили курс, де цивільні можуть безкоштовно отримати знання та відпрацювати їх на практиці. Це інвестиція у власну безпеку та безпеку своїх близьких», — наголосив керівник центру Василь Назарко.

У центрі нацспротиву наголошують, що навчання побудоване насамперед на практиці. Слухачі відпрацьовують алгоритми дій під керівництвом досвідчених інструкторів, а отримані навички можуть стати у пригоді як під час воєнного стану, так і в повсякденному житті.

Реєстрація на вересневий курс уже триває. Для участі необхідно заповнити онлайн-анкету або звернутися за телефоном 096 963 50 89.