Знову втрата, біль, сум… На Дніпропетровщині загинув Олег Шелетин. Вічна та світла памʼять захиснику України!

«Героїчно завершив свій шлях на землі захисник Шелетин Олег Миколайович. Воїн загинув 2 серпня під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області.

Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!

Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.