У Небесному строю захисник Олег Шелетин з Тернопільщини: загинув на Дніпропетровщині
Знову втрата, біль, сум… На Дніпропетровщині загинув Олег Шелетин. Вічна та світла памʼять захиснику України!
«Героїчно завершив свій шлях на землі захисник Шелетин Олег Миколайович. Воїн загинув 2 серпня під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області.
Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.
Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!
Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.