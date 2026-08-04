Тернопільський обласний центр служби крові звернувся до жителів області із терміновим закликом долучитися до донорства. Причина – велике замовлення компонентів крові для потреб українських військових.

У центрі наголошують, що наразі необхідна кров усіх груп та резус-факторів.

«Маємо велике замовлення крові для фронту. Закликаємо всіх, хто може стати донором, не відкладати візит до центру. Кожна донація сьогодні – це реальна допомога нашим захисникам», – зазначають у Тернопільському обласному центрі служби крові.

Для того, щоб забезпечити потребу, центр працюватиме навіть у суботу.

Медики закликають усіх небайдужих скористатися можливістю допомогти. Одна донація крові може врятувати одразу кілька життів, а в умовах війни запаси крові та її компонентів необхідно поповнювати постійно.

Усіх охочих здати кров чекають у Тернопільському обласному центрі служби крові за адресою: Тернопіль, Клінічна, 8.

Прийом донорів з 08:00 до 13:00. У суботу -з 09:00 до 14:00.