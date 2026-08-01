Ще один Воїн повертається додому на щиті. Іван Самагальський загинув ще 11 березня, і лише тепер пролягла остання земна дорога Захисника до рідного краю. Вічна пам’ять Герою! Дякуємо за мужність, за Україну та захист кожного з нас!

«Небесне військо поповнив стрілець-помічник гранатометника 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону військової частини А4043 САМАГАЛЬСЬКИЙ Іван Романович, який вважався зниклим безвісти та визнаний загиблим 11 березня 2026 року під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини в районі н. п. Борівська Андріївка Ізюмського району Харківської області.

Рідні до останнього вірили й сподівалися на його повернення. На превеликий жаль, 29 липня 2026 року підтвердилася трагічна звістка. Відданість Івана Батьківщині, мужність і сміливість назавжди залишаться прикладом для кожного з нас.

Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям і всім, хто знав і любив Івана Романовича. Вічна слава Герою України!» – повідомили у Монастириській міській раді.