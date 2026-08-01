У Західноукраїнському національному університеті відбулося вручення дипломів бакалавра випускникам факультету комп’ютерних інформаційних технологій.

Документи про здобуття вищої освіти отримали випускники освітніх програм «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Економічна кібернетика», «Інженерія програмного забезпечення», «Інформаційні системи та технології», «Кібербезпека», «Комп’ютерна інженерія», «Комп’ютерні науки», «Штучний інтелект», «Професійна освіта (цифрові технології)».

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять усіх захисників і захисниць, які віддали життя за свободу України. Особливу шану віддали 18 студентам і випускникам факультету, які загинули, боронячи державу.

До випускників, їхніх батьків та викладачів звернувся проректор з наукової роботи ЗУНУ, колишній декан ФКІТу Микола Дивак: «Сьогодні надзвичайно знаменний день, адже лави професіоналів у галузі інформаційних технологій поповнюють нові фахівці. Упродовж цих років ви опановували свій фах та пізнавали сутність цифрових технологій, здобуваючи все необхідне для того, щоб стати професіоналами.

Проте найважливішим є те, що ви стали справжніми патріотами України. До повномасштабної війни ми часто говорили про патріотизм, не завжди до кінця усвідомлюючи, як він виявляється на практиці. Вам випало навчатися упродовж чотирьох важких років. Ви залишалися з університетом, продовжували здобувати освіту, допомагали війську, волонтерили й долучалися до спільної боротьби України. На вас дивитимуться не лише як на випускників Західноукраїнського національного університету та фахівців у галузі інформаційних технологій, а й як на людей, які у складний для держави час працювали заради її майбутнього.

Звичайно, вам було б значно важче сформуватися без викладачів, які не просто передавали знання, а запалювали бажання навчатися, розвиватися та шукати відповіді. Саме ця взаємодія між викладачем і студентом допомогла вам стати професіоналами й свідомими громадянами.

Основою сьогоднішнього свята є також ваші родини. Батьки вкладали душу у ваше виховання, допомагали обрати професійний шлях і підтримували тоді, коли було складно. Без їхньої віри й допомоги цього дня могло б не бути. Тому висловлюю батькам щиру вдячність і бажаю, щоб усе добре, що ви вклали у своїх дітей, поверталося до вас їхніми успіхами, турботою та любов’ю.

Можливо, ваші студентські роки не були настільки безтурботними, як у попередніх поколінь, однак у вас було найважливіше — спілкування, дружба і взаємна підтримка. Бережіть зв’язки, які сформувалися у студентських групах, і пронесіть їх через усе життя», — наголосив Микола Петрович.

До випускників звернувся декан факультету комп’ютерних інформаційних технологій Ігор Якименко: «Сучасний світ неможливо уявити без інформаційних технологій. Вони визначають розвиток економіки, освіти, безпеки, оборони та багатьох інших сфер. Усе стрімко змінюється, з’являються нові розробки та технологічні рішення, і саме фахівці ІТ-галузі значною мірою творять ці зміни. І я впевнений, що за вами – успішне майбутнє України», — сказав Ігор Зіновійович.

До привітань також приєднався завідувач кафедри комп’ютерних наук Андрій Пукас: «Не зупиняйтеся на досягнутому, адже розвиток є запорукою успіху, особливо в ІТ-галузі. Працюйте командно, тому що великі ідеї й потужні проєкти народжуються там, де люди об’єднують знання, досвід і спільну мету. Переконаний, що серед вас є майбутні засновники успішних ІТ-компаній, розробники важливих технологій і фахівці, які розвиватимуть не лише свою галузь, а й Україну», — наголосив завідувач кафедри.

Теплими спогадами про студентські роки поділилися староста групи ІПЗ-42 Іванна Мельник і староста групи КНШІ-41 Віталій Леус. Дякуючи викладачам за мудрість і віру, а однокурсникам — за незабутні роки, лідери груп побажали випускникам пронести крізь усе життя міцні нитки студентської дружби та завжди берегти у серці зв’язок із рідним закладом вищої освіти.