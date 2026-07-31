

Минулої доби пожежа ледь не обернулася масштабною втратою врожаю, повідомили в ГУ ДСНС у Тернопільській області.

О15:04 до оперативно-диспетчерської служби надійшла інформація про пожежу поля пшениці у селі Осташівці (Озернянська територіальна громада).

Вогонь швидко охопив 7 гектарів посівів. До гасіння було залучено 3 пожежні автоцистерни, а також 4 одиниці допоміжної техніки. Головний результат — врятовано 113 гектарів пшениці, яка могла перетворитися на попіл.

“На жаль, люди продовжують нищити й екосистеми області. За добу наші фахівці ліквідували ще чотири подібні пожежі. У місті Бучач згоріло 100 квадратних метрів сухостою. У селі Чистилів (Білецька територіальна громада) та селі Милівці (Нагірянська територіальна громада) вогонь знищив по 5 000 квадратних метрів сухої трави. У селищі Підволочиськ ліквідовано загоряння дерева”, — розповіли в ДСНС Тернопільщини.

Як не спричинити пожежу?

Ніколи не спалюйте суху траву, стерню чи сміття.

Не кидайте непогашені сірники та недопалки на узбіччя доріг чи в поле.

Не розводьте багаття поруч із хлібними масивами та в лісосмугах.

Помітили вогонь — негайно телефонуйте 101.