Поліцейські Тернопільщини застерігають громадян: шахраї активно використовують фішингові посилання під час купівлі-продажу товарів в інтернеті.

До поліції надійшло повідомлення від жительки Тернопільського району про те, що вона стала жертвою інтернет-шахрайства.

За словами заявниці, вона переписувалася у месенджері з чоловіком, який нібито мав намір придбати корову. Оголошення про продаж домашньої тварини жінка розмістила на платформі продажу товарів.

Під приводом отримання коштів за товар співрозмовник надіслав їй фішингове посилання.

Перейшовши за посиланням, потерпіла ввела реквізити своєї банківської картки. Надалі з електронного гаманця було списано 42 000 гривень.

За даним фактом розпочато перевірку, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліція застерігає, щоб не стати жертвою подібних злочинів, дотримуйтеся простих, але важливих правил безпеки:

ніколи не переходьте за сумнівними посиланнями, надісланими в месенджерах;

не вводьте реквізити банківських карток, CVV-код, PIN-код та SMS-коди на сторонніх сайтах;

користуйтеся лише офіційними сервісами доставки та оплати платформи OLX;

пам’ятайте: покупцеві не потрібні ваші карткові дані для переказу коштів;

у разі найменшої підозри – припиняйте спілкування та повідомляйте поліцію.

Якщо ви стали жертвою шахрайства – негайно звертайтеся на лінію 102 або до найближчого підрозділу поліції, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.