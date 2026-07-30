Електросамокат також є транспортним засобом, тому керування ним у стані сп’яніння тягне за собою відповідальність, нагадують у патрульній поліції Тернопільщини.

Минулої нічної зміни у Тернополі, під час дії комендантської години, патрульні виявили двох кермувальників електросамокатів в стані спʼяніння.

Близько о 00:11, на вулиці Генерала Мирона Тарнавського, інспектори зупинили 19-річного кермувальника. Результат огляду за допомогою приладу Драгер — 0,89 проміле.

Близько о 00:13, на вулиці Замковій, патрульні виявили 18-річного кермувальника електросамоката. Результат огляду — 0,41 проміле.

На обох порушників склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані спʼяніння) КУпАП, розповіли в патрульній поліції.