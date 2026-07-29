

28 липня на вулиці Коновальця у Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Renault Zoe, 1965 року народження, втратив контроль над кермом та врізався в бетонну електроопору.

Про це повідомили в управлінні ДСНС Тернопільщини.

“Оскільки в аварію потрапив електромобіль, існував серйозний ризик короткого замикання та пожежі батареї. Наші фахівці оперативно прибули на місце та знеструмили транспортний засіб, усунувши будь-яку загрозу загоряння”, – розповіли в ДСНС.

У результаті аварії кермувальник отримав тілесні ушкодження. Бригада екстреної медичної допомоги доправила його до лікарні.

За попередніми даними, причиною автопригоди могло стати раптове погіршення самопочуття водія. Попередньо встановлено, що чоловік перебував за кермом у тверезому стані, розповіли в поліції Тернопільщини.

Слідчі з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.