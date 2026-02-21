Про це Бучацька єпархія застерігає жителів Тернопілля в офіційному дописі у фейсбуці. Зокрема, йдеться про жителя села Шульганівка на Чортківщині, псевдоцілителя на ім’я Руслан. Так звані «молитви екзорцизму», чи інші обряди та дії є надзвичайно небезпечними для здоров’я і навіть життя.

«Звертаємося до вас із застереженням щодо діяльності різного роду «цілителів» та «екзорцистів» на території нашої єпархії, зокрема перед діяльністю певної особи, а саме Руслана, який проживає в с. Шульганівка на Чортківщині. Дбаючи про духовне добро наших вірних, керуючись канонами 192 §1, 196-197 ККСЦ закликаємо в жодному разі не звертатися за поміччю до нього і подібного роду «цілителів» та «екзорцистів», які видають себе за «духовних осіб», чи то «єпископів», чи то «священників» але такими правдоподібно не є.

Часто ці «цілителі» та «екзорцисти» вчиняють дії, що виходять за межі здорового глузду, і за своєю природою є нічим іншим, як духовним обманом і тяжким зловживанням довірою людей. Так звані «молитви екзорцизму», чи інші обряди і дії, які провадять псевдоцілителі та псевдоекзорцисти є надзвичайно небезпечними для здоров’я і навіть життя, як для них самих, так і для тих людей, хто користується їхніми послугами. Здебільшого обіцянка «швидкого і легкого вирішення» складних життєвих проблем, яка пропонується, є пасткою, яка веде людину до ще глибшого духовного занепаду», – йдеться у зверненні Бучацької Єпархії УГКЦ.