Злочинну діяльність жителя обласного центру з реалізації небезпечного синтетичного психостимулятора викрили слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільщини спільно з працівниками УСБУ в області.



Під час документування злочинної діяльності фігуранта було встановлено його причетність до п’яти фактів збуту психотропів. Товар зловмисник отримував від допоки не встановлених постачальників через пошту і реалізовував серед любителів «кайфу».



Як повідомили в обласній поліції, у ході санкціонованого обшуку у фігуранта було виявлено та вилучено психотропні речовини, пристрої для їх вживання та декілька мобільних телефонів.



За фактами незаконного збуту психотропних речовин тернополянину оголошено підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.





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