Жителів Тернопільщини разом з усіма українцями запрошують стати частиною ініціативи «Пиріг Незалежності – 2026». Її втілюють ГО «Центр гастрономічних досліджень» та Міністерство культури України.

Мета проєкту — розвивати нову смачну традицію та віднайти той самий гастрономічний символ головного українського свята, повідомляє Тернопільська ОВА.

Всеукраїнська громадська ініціатива «Пиріг Незалежності» реалізується вже втретє.

“Ми прагнемо зберегти унікальні кулінарні секрети та популяризувати звичай випікати святковий пиріг по всій країні. Уявіть аромат свіжої випічки, який об’єднує родини, вулиці, села та цілі міста. Саме так народжується наша спільна історія”, — зазначили в ОВА.

Засновницями цієї натхненної ініціативи є Олена Брайченко, Лариса Латипова, Юлія Жмакіна, Лариса Мудрак та Наталія Ємченко.

У 2026 році організатори започаткували окрему номінацію для спільнот. Відтак участь у конкурсі можуть брати не лише окремі автори, а й колективи, територіальні громади, жителі окремих вулиць чи сіл та інші об’єднання.

Як долучитися?

Для участі у конкурсі необхідно до 24 серпня 2026 року заповнити анкету за посиланням: https://web2.gradus.app/survey/pyrih

Детальна інформація про умови проведення конкурсу та перебіг ініціативи доступна на офіційних ресурсах організаторів.

Офіційна сторінка конкурсу: https://www.instagram.com/pyrih_konkurs/

Офіційна сторінка ініціативи: https://www.facebook.com/pyrih.ua/

Проєкт про гастрономічну культуру України: https://yizhakultura.com/project/24