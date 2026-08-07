Невідомі стають відомими — на Тернопільщині створюють цикл фільмів про ветеранок ОУН та УПА. Автори прагнуть зацікавити глядачів, у тому числі молодь, розповідями про героїнь та заохотити дізнаватися більше про історію України і, зокрема, про її Визвольні змагання.

“Режисер Максим Онанко разом із командою продакшена «Сектор Правди» знімає на Тернопільщині документальний цикл про ветеранок ОУН та УПА під загальною назвою «Невідомі». Героїнями проєкту стали Людмила Фоя – київська підпільниця та подвійна агентка НКДБ та СБ ОУН і Мирослава Райтер – уродженка Тернопільщини, учасниця ОУН. Кожна із цих жінок присвятила найкращі роки своєї молодості боротьбі за незалежну Україну, проте їх імена невідомі більшості наших сучасників”, — розповів голова Тернопільської кінокомісії Володимир Ханас.

Команда проєкту опрацювала велику кількість документів, карних справ, архівів, літератури, переглянула сотні фотографій. У фільмах документальний матеріал та архівні хроніки будуть доповнюватися елементами історичної реконструкції та коментарями експертів-істориків. Зйомки проєкту проходять у селах Глібів та Козова, в містах Бережани та Тернопіль.

«Найемоційнішим моментом для нас стали зйомки вдома у пані Мирослави Райтер. Нашій героїні 100 років, вона вийшла до знімальної групи, познайомилася із акторкою, котра втілює її в кадрі, переглянула із нами старі фотографії», – розповіли учасники проєкту.



Проєкт «Невідомі» реалізується за підтримки Українського Культурного Фонду.