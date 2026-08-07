Поліцейські Тернопільщини з початку року зареєстрували більше півсотні кримінальних проваджень, пов’язаних з домашнім насиллям.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Загалом до Головного управління Національної поліції Тернопільщини за сім місяців 2026 року надійшло понад три тисячі звернень від осіб, котрі постраждали від домашнього насильства.

За даними управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області, з початку року на профілактичний облік було поставлено 756 осіб, котрі вчиняли насилля над своїми рідними та близькими. А загальна кількість осіб, котрі перебувають на такому обліку, – майже півтори тисячі, з них – 246 жінок. Поліцейські винесли понад тисячу термінових заборонних приписів. Окрім цього, розпочато понад 50 кримінальних проваджень за систематичне насильство та понад сорок – за порушення обмежувальних приписів або не проходження програми для кривдників.

У поліції нагадали, що під термін «домашнє насильство» підпадають усі акти фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, вчинені між колишнім чи теперішнім подружжям чи людьми, котрі разом живуть чи жили.

Порушникам закону загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі від 340 до 680 гривень, від 30 до 40 годин громадських робіт, адмінарешт до 10 діб. Якщо в діях насильника будуть ознаки кримінального злочину, то покарання буде суттєвішим: громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк, або позбавлення волі на строк до двох років.

Про домашнє насилля поліцію можуть повідомляти не лише жертви. Медики, вчителі, які виявлятимуть подібні факти щодо дітей чи отримуватимуть про це заяви або повідомлення, повинні не пізніше, ніж за одну добу поінформувати про це поліцейських.