Лікарям не вдалося врятувати життя 16-річного юнака, який отримав важкі травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Неповнолітній помер у ніч з 3 на 4 серпня.

Про це повідомили в поліції Тернопільщини.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода трапилася 2 серпня в селі Городище близько 22:20. За попередньою інформацією потерпілий, керуючи мотоциклом SPARK 125, під час виконання маневру повороту допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz 313.

Внаслідок удару юнак отримав тілесні ушкодження несумісні з життям. Слідчі відділу поліції №1 (м. Бережани) відкрили провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Поліцейські Тернопільщини звертаються до батьків із проханням не залишатися байдужими до безпеки своїх дітей. Не дозволяйте неповнолітнім сідати за кермо автомобілів, мотоциклів чи іншого механічного транспорту без відповідного права керування, належних навичок та досвіду. Кожна така поїздка становить реальну загрозу не лише для самої дитини, а й для інших учасників дорожнього руху.