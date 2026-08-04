На Тернопільщині сільського голову судитимуть за незаконну порубку дерев у природно-заповідному фонді та службове підроблення.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо сільського голови однієї з громад області. Йому інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 252 (умисне пошкодження об’єкта природно-заповідного фонду) та ч. 1 ст. 366 (складання і видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа) Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування слідчі з’ясували, що чоловік, обіймаючи посаду сільського голови, у лютому 2025 року організував незаконну порубку дерев у межах природно-заповідного фонду на території регіонального ландшафтного парку «Загребелля».

До виконання робіт він залучив працівників комунального підприємства. Робітники не знали, що працюють на території природно-заповідного фонду та що їхні дії є протиправними. Для проведення порубки посадовець надав транспортний засіб і необхідний інвентар.

Крім того, сільському голові інкримінують службове підроблення. За даними слідства, він склав і видав завідомо неправдиве рішення виконавчого комітету, до якого вніс недостовірні відомості щодо надання дозволу на благоустрій цієї земельної ділянки.

У результаті незаконних дій на території регіонального ландшафтного парку було зрубано 248 дерев різних порід, зокрема верби, клени, акації та аличу. Згідно з висновком експертизи, розмір шкоди, завданої довкіллю, становить понад 8,2 млн гривень.

Обвинувальний акт скеровано до суду.