На Тернопільщині за позовом прокуратури філія ДП «Ліси України» сплатить 3,7 млн грн за незаконну порубку дерев.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Господарський суд Тернопільської області задовольнив позов прокурорів Теребовлянської окружної прокуратури до ДП «Ліси України» про відшкодування 3,7 млн грн шкоди, заподіяної довкіллю внаслідок знищення зелених насаджень.

Під час розслідування кримінального провадження з’ясували, що працівники філії Кременецького лісового господарства проявили недбалість і не забезпечили належну охорону лісу. Через це на площі лісництва понад 20 гектарів було знищено дерева різних порід.

Оскільки підприємство є постійним користувачем цієї ділянки, воно несе повну матеріальну відповідальність за збереження лісових масивів. Екологи підрахували, що державі та громаді завдано збитків на суму 3,7 млн грн.

Позов прокуратури задоволено в повному обсязі. Відтак підприємство сплатить ці кошти до бюджету.