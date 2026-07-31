На Тернопільщині триває кампанія з декларування вогнепальної зброї, яка перебуває у цивільних громадян. Її головна мета – забезпечити законний облік зброї, що потрапила до населення під час дії воєнного стану, та підвищити рівень громадської безпеки.

Про це розповіли у поліції Тернопільщини.

Як повідомив начальник сектору контролю за обігом зброї ГУНП в Тернопільській області Степан Джинджиристий, від початку кампанії жителі області вже задекларували 374 одиниці вогнепальної зброї.

Серед задекларованого – 125 автоматів, 14 пістолетів, 60 нарізних карабінів, 3 комбіновані одиниці зброї та 172 гладкоствольні рушниці. Крім цього, громадяни внесли до обліку 115 679 набоїв різного калібру.

“Декларування – це можливість легально зберігати зброю, яка опинилася у громадян за визначених законом обставин. Процедура є простою та не передбачає відповідальності для осіб, які добровільно звернулися до поліції й виконали вимоги законодавства”, — зазначає Степан Джинджиристий.

У поліції наголошують, якщо людина знайшла вогнепальну зброю чи боєприпаси або отримала їх під час воєнного стану, вона повинна звернутися до найближчого підрозділу поліції для їх декларування. Після перевірки правоохоронці оформлюють необхідні документи та вносять інформацію до відповідних обліків.

Задекларувати зброю на території Тернопільської області можна за адресами:

Тернопільське районне управління поліції (м. Тернопіль, вул. Степова, 45), телефон: (0352) 53-05-30

Відділ поліції №1 (м. Бережани, вул. Степана Бандери, 8), телефон: 097-164-92-42

Кременецький районний відділ поліції (м. Кременець, вул. Драгоманова, 5), телефон: 097-104-75-22

Чортківське районне управління поліції (м. Чортків, вул. Горбачевського, 5), телефон: 068-291-93-07.