В українському календарі 28 липня закарбовано як День вшанування пам’яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

“Ця дата має особливе, гірке значення для кожного з нас. Чотири роки тому сталася страшна трагедія в Оленівці, яка назавжди залишиться символом жорстокості російського терору. У колонії, де утримували оборонців Маріуполя, російські окупанти здійснили один із найкривавіших злочинів проти українських військовополонених. Тоді загинуло понад 50 захисників, ще понад 130 отримали поранення. Цей воєнний злочин не буде забутий і не залишиться безкарним”, — зазначили в Тернопільській ОВА.

З нагоди пам’ятної дати на Театральному майдані Тернополя відбувся жалобний захід. Вшанувати полеглих Героїв та підтримати родини полонених зібралися представники обласної та міської влади, духовенство, військовослужбовці, родини оборонців, волонтери й жителі міста.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх українських військових і цивільних, чиї життя обірвалися в російському полоні.

Представники духовенства звершили спільний молебень за упокій душ убитих Захисників та піднесли молитву за якнайшвидше визволення всіх, хто досі перебуває у ворожій неволі.

На знак скорботи, вдячності та вічної пам’яті учасники заходу поклали запалені лампадки до алеї пам’яті «Незламні».