ДТП сталася вчора на вулиці Степана Будного у Тернополі. Водій автомобіля Mazda не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору.

Про це повідомили у патрульній поліції Тернопільщини.

На щастя, внаслідок автопригоди ніхто не постраждав.

Патрульні склали на 21-річного водія протокол за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

“Обирайте безпечну швидкість руху, будьте уважними за кермом та, якщо відчуваєте втому, обов’язково зробіть перерву перед продовженням поїздки”, — зазначили у патрульній поліції.