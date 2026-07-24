До великої війни Андрій жив у невеличкому селі на Тернопільщині. Коли росія розпочала повномасштабне вторгнення, рішення взяти до рук зброю було для нього очевидним.

Чоловік зізнається: «Я розумів, що не буде якогось іншого вибору. Потрібно йти і працювати за нашу державу».

У лавах 105 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ Андрій служить із перших днів. Свій бойовий шлях розпочав на Запорізькому напрямку як старший солдат піхоти.

Згодом, коли умови на фронті почали диктувати нові правила, воїн разом із побратимами швидко збагнув перевагу технологій. Спочатку опанував «Мавіки» та «Аутели» для скидів, а згодом самотужки навчився пілотувати FPV-дрони.

Тепер його робота — це виявлення та ураження ворога з повітря. Пріоритетною ціллю сержант вважає саме живу силу окупантів.

Позивний «Бик» остаточно закріпився за Андрієм після важких боїв. Хоча ще зі шкільних років товариші кликали його «Райбик», на передовій побратими скоротили це ім’я.

Один із найважчих спогадів для військового — масований ворожий штурм, під час якого його група утримувала посадку до самого вечора, забезпечуючи відхід інших підрозділів.

«Ми тримали посадку до самого вечора, бо посадка була якраз для відходу. Вийшло тоді багато поранених через нашу посадку. Я якраз тоді був у посадці з хлопцями, а побратим водієм працював — вивозив людей. Ми тримали посадку до самого вечора. Поки вже не вистачило БК. І змушені були відходити на запасні позиції», — згадує боєць.

Для Андрія фронтове побратимство — це одна з найвищих форм відданості: «Це також сім’я. Це люди, яким ти можеш довіритися, які довіряються тобі. І саме головне — життя довіряємо».

Вдома на захисника чекає велика родина: мама, брати, сестри, дружина та двоє дітей. Андрій не приховує, що найважче на війні — це саме довга розлука з найріднішими.

Попри втому та щоденні ризики, сержант зізнається, що навіть після Перемоги бачить своє майбутнє у війську: «Я думаю, що продовжу далі військову службу. Я вже просто настільки втягнувся, що на звичайній роботі, як раніше ходив, я вже не бачу себе».

Його історія — це шлях людини, яка без вагань стала на захист країни, пройшла горнило піхотних боїв, освоїла технології майбутнього і щодня тримає небо над побратимами.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.