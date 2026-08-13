Із 15 серпня до 30 вересня 2026 року включно на всіх рибогосподарських водних об’єктах Тернопільської області встановлюється заборона на вилов річкових раків.

Відповідний наказ видало Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Тернопільській області.

Заборона пов’язана з періодом другої линьки раків. У цей час вони стають особливо вразливими, оскільки після скидання старого панцира новий ще потребує часу для формування та зміцнення. Тому вилов раків у цей період може завдати шкоди їхній популяції.

У Державній екологічній інспекції в області нагадують: за незаконний вилов раків передбачено покарання відповідно до законодавства – від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності, а також відшкодування збитків, завданих рибному господарству.

Крім того, за кожного незаконно добутого рака нараховуються збитки у розмірі 3 332 гривні.