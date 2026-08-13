На Тернопільщині з 15 серпня заборонять вилов раків
Із 15 серпня до 30 вересня 2026 року включно на всіх рибогосподарських водних об’єктах Тернопільської області встановлюється заборона на вилов річкових раків.
Відповідний наказ видало Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Тернопільській області.
Заборона пов’язана з періодом другої линьки раків. У цей час вони стають особливо вразливими, оскільки після скидання старого панцира новий ще потребує часу для формування та зміцнення. Тому вилов раків у цей період може завдати шкоди їхній популяції.
У Державній екологічній інспекції в області нагадують: за незаконний вилов раків передбачено покарання відповідно до законодавства – від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності, а також відшкодування збитків, завданих рибному господарству.
Крім того, за кожного незаконно добутого рака нараховуються збитки у розмірі 3 332 гривні.