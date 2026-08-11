Електросамокат чи мотоцикл для дитини часто сприймається як розвага, свобода і спосіб швидко дістатися до друзів. Проте статистика дорожніх аварій на Тернопільщині показує, що така поїздка іноді стає останньою.



Від початку року на дорогах Тернополя та області працівники поліції зареєстрували 124 дорожньо-транспортні пригоди за участю водіїв електросамокатів, мотоциклів, скутерів та моторолерів. У цих аваріях 105 людей травмувалися, семеро загинули.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Невтішною залишається ситуація з дітьми та підлітками. 60 автопригод трапилося за участю неповнолітніх. Унаслідок цих аварій 58 дітей отримали травми.



Найбільше неповнолітніх потерпілих серед водіїв та пасажирів мотоциклів і скутерів. Від початку року поліцейські зафіксували 39 ДТП. Травми отримали 40 дітей та підлітків, троє загинули. 21 аварія за участю неповнолітніх пов’язана з електросамокатами, електроскутерами та іншими подібними засобами пересування. У цих аваріях 18 неповнолітніх травмувалися, а одна дитина загинула.



Іноді достатньо секунди, щоб звичайна поїздка перетворилася на трагедію, а помилка на дорозі не завжди залишає можливість її виправити. Про наслідки батькам варто замислитися перед тим, як купувати дитині небезпечний швидкісний транспорт, бо електросамокат, скутер чи мотоцикл – це не іграшка.

Перед тим як дозволити дитині самостійно виїхати, переконайтеся, що вона знає правила дорожнього руху, розуміє небезпеку перехресть, вміє оцінювати дорожню ситуацію та усвідомлює наслідки власних помилок.



Поліцейські звертаються до всіх учасників дорожнього руху й просять бути особливо уважними поблизу дітей та підлітків на двоколісному транспорті. Знизьте швидкість, будьте готові до несподіваного маневру і пам’ятайте: за кермом може бути дитина, яка ще не здатна повною мірою оцінити небезпеку.

