43 донори та майже 20 літрів крові – результат виїзної донації у Трибухівській громаді Чортківського району.

«Ми продовжуємо виїзні донації громадами Тернопільщини, щоб поповнювати запаси крові та залучати до донорського руху ще більше людей.

Цього разу до доброї справи долучилася Трибухівська громада. 43 людини стали донорами, а це – майже 20 літрів крові, яка може стати рятівною для тих, хто її потребує

Дякуємо кожному донору за небайдужість, час і готовність допомагати. А громаді – за організацію та підтримку донорства!

Продовжуємо працювати, бо потреба у крові є щодня», – написали у Тернопільському центрікрові.