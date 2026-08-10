Бездиханне тіло чоловіка неподалік автозаправки на вулиці Торговиця у Тернополі 4 серпня виявила місцева жителька. Жінка зателефонувала на спецлінію поліції.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. При огляді тіла експерт слідів насильницької смерті не виявив, повідомили у поліції Тернопільської області.

Слідчі з’ясували, що невідомий – житель Тернопільського району 1959 року народження. За словами родички, її брат зловживав спиртними напоями й після того, як отримував пенсію, постійно на кілька днів йшов з дому. Востаннє вона бачила чоловіка вранці у неділю, 2 серпня.

За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “природна смерть”.