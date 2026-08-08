За добу на Тернопільщині виникло 9 пожеж. Чотири – на відкритих територіях. Від вогню врятовано 5 будівель.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

Пожежі на відкритих територіях ліквідували:

у селі Біла — горіло сміття;

у Бучачі — суха трава на площі 1 га;

у селі Долина — суха трава на площі 2,8 га;

у Теребовлі — пожнивні залишки на площі 0,2 га.

У Зборові виникла пожежа приватного гаража площею 40 м кв. Вогонь пошкодив покриття та речі домашнього вжитку. Надзвичайникам вдалося врятувати житлову та господарську будівлі.

У селі Підгороднє горіли речі домашнього вжитку на кухні приватного будинку. Вогонь пошкодив стіни, стелю, меблі та речі домашнього вжитку. Будівлю вдалося врятувати.

У Целіїві Васильковецької громади горів закинутий житловий будинок площею 40 м кв. Вогонь знищив покриття та перекриття. Рятувальники не допустили поширення полум’я на дві сусідні будівлі. До гасіння залучалися дві автоцистерни.

У селі Шманьківці Заводської територіальної громади виникла пожежа вуличної трансформаторної підстанції.

А в Тернополі на вул. генерала М. Тарнавського горів закинутий дачний будинок площею 20 м кв. Будівлю знищено вогнем.

Тернопільські рятувальники нагадують: у спекотний період навіть невелике займання сухої трави чи пожнивних залишків може швидко перетворитися на масштабну пожежу. Не спалюйте суху рослинність, не залишайте вогонь без нагляду та дотримуйтеся правил пожежної безпеки.