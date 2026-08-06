Нацгвардійці 2 Галицької бригади відзначили Преображення Господнє та помолилися за захисників України.

У Львові й Тернополі військовослужбовці долучилися до святкування одного з найшанованіших літніх християнських свят, яке в народі називають Яблучним Спасом.

Під час богослужіння нацгвардійці спільно помолилися за Україну, побратимів, які виконують бойові завдання, за поранених, полонених і тих, хто віддав життя за свободу нашої держави. Після молитви військові освятили плоди нового врожаю – традиційно яблука, груші та інші фрукти.

«Свято Преображення Господнього пригадує нам, що попри видимий фізичний світ, який ми сприймаємо органами чуття, є світ прихований, духовний. На горі Тавор Ісус Христос привідкрив учням свою Божественну природу, вони настільки були щасливі, що не бажали з цієї гори сходити. У нашому житті є миті, коли ми маємо досвід духовних речей – миті невимовного щастя і радості, коли проявляємо любов, миті відчуття присутності тих, кого вже немає з нами. Традиція освячення фруктів – пригадує нам, що потрібно бути вдячним Богові за ті плоди, які родить для нас земля. Вони не зʼявляються нізвідки – це тяжка праця людей та належні погодні умови. Де зʼявляється вдячність, там зникає смуток та нарікання.», – зазначив капелан Віталій Байда.

«У нас була родинна традиція. На Спаса йти до церкви, святити кошики. Потім вдома збиралися. Була якась особлива атмосфера, урочиста – можна сказати. Ось вже третій рік як це свято переживаю у нацгвардійській формі. Все по іншому. Задачі інші. Оточення інше. А серпнева спека і молитви – вони викликають десь в середині ті емоції з дитинства і довоєнного життя. Переживаю також за своїх хлопців, які на виконанні зараз. Вірю, що наша молитва їм також допомагає», – поділився думками молодший сержант Юрій Париляк.

Для військовослужбовців такі духовні зустрічі мають особливе значення. Вони дають можливість зупинитися на мить серед щоденної служби, знайти внутрішню опору, згуртуватися у спільній молитві та відчути зв’язок із власними традиціями й українською культурою. День Преображення Господнього нагадує, що навіть у найважчі часи є місце для подяки, надії та єдності.

Надія НІМЕЦЬ.

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