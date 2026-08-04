Така довга, така болюча дорога додому випала Василю Ришкевичу. Василь загинув у липні 2024-го під Покровськом. І лише тепер повертається у рідне село на щиті. Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«З глибоким сумом повідомляємо, що знову до рідної домівки на щиті повертається Герой, який тривалий час вважався зниклим безвісти. Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 22 липня 2024 року під час оборони від ворога позиції, поблизу н.п. Новоолександрівка Покровського району Донецької області, загинув солдат РИШКЕВИЧ ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 1982 року народження, житель села Латківці Мельнице-Подільської територіальної громади.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну. Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!», – повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.