До Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що в дворі будинку хтось кинув металеву пляшку в голову її 11-річній доньці.

Як розповіли у поліції Тернопільської області, дитину госпіталізували до лікарні. Попередньо медики діагностували у неї забій верхньої та нижньої щелеп.

Поліцейські розшукали зловмисника. Ним виявився раніше неодноразово судимий 37-річний житель обласного центру.

За попередніми даними, чоловік перебував у стані сп’яніння. Свої дії він пояснив тим, що йому не сподобалася поведінка дітей, які, за його словами, насміхалися з нього. Після цього він кинув пляшку з пивом у їхній бік, у результаті чого 11-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.