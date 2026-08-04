31 липня Академічний камерний хор «Бревіс» Тернопільської обласної філармонії взяв участь у легендарному open-air фестивалі Leigo Järvemuusika в Естонії (село Лутіці). Про це повідомили на сторінці хору в соціальній мережі.

Головна фішка фестивалю — повний симбіоз музики та природи: виступи на плавучих платформах посеред озера, атмосферна лісова стежка Leigo Sound Forest Trail та тисячі свічок і багать, що запалюються з настанням темряви.

Кульмінацією фестивалю стала світова прем’єра масштабної постановки «Raua Kutsumine» («Поклик заліза») за мотивами твору Вельо Торміса у сучасній обробці Маріанни Ліік.

Постановка стала антивоєнним маніфестом. Понад 150 співаків із 7 хорів та 6 країн — Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Швеції та України — під орудою диригентки Кюлліке Йоосінг об’єдналися у потужному міжнародному маніфесті проти війни.

Тернопільські артисти подякували організаторам та всьому естонському народу за щиру підтримку України.