На Тернопільщині триває ліквідація масштабної пожежі на сміттєзвалищі.

Про це розповіли в ГУ ДСНС у Тернопільській області.

Як зазначається, сьогодні, 2 серпня, о 10:40 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі у селі Малашівці Тернопільської територіальної громади. До місця події негайно вирушили підрозділи ДСНС.

“Пожежі на сміттєзвалищах є одними з найскладніших для ліквідації. Через велику кількість різнорідних відходів вогонь швидко поширюється, а осередки горіння можуть бути не лише на поверхні, а й глибоко в товщі сміття. Це ускладнює доступ до них, сприяє повторним займанням та потребує значних сил і часу для повної ліквідації. Крім того, під час горіння у повітря виділяється велика кількість густого токсичного диму”, — розповіли в ДСНС Тернопільщини.

В другій половині дня на місці події працювали 47 рятувальників та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Для допомоги у гасінні також залучали 9 одиниць допоміжної техніки.

Ліквідація пожежі триває.