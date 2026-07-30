Захисника з Тернопільщини Артура Турка нагородили «Золотим Хрестом» і «Зіркою Сил ТрО».

Ці високі військові відзнаки є визнанням його мужності, професіоналізму та відданої служби Україні.

«Золотий Хрест» вручають за проявлену відвагу й успішне виконання бойових завдань, а «Зірка Сил територіальної оборони» є знаком особливих заслуг військовослужбовців ТрО.

Щиро вітаємо Артура із заслуженими нагородами! Дякуємо за силу, незламність і самовідданість у боротьбі за свободу та незалежність України.

Бажаємо міцного здоров’я, надійного побратимського плеча, Божого захисту та якнайшвидшого повернення додому з Перемогою!

Сили територіальної оборони ЗСУ

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.