У ніч проти 30 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Повітряна тривога охопила більшість областей України, а вибухи пролунали одразу в кількох регіонах.

Зокрема, окупанти атакували Львів крилатими ракетами. У місті зафіксовано руйнування житлових будинків, є поранені.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За словами Садового, близько 04:45 Львів зазнав ракетної атаки. Внаслідок ударів найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського.

Рятувальники продовжують деблокувати людей з-під завалів. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і два дитячі садки,

– заявив Садовий.

Мер Львова зазначив, що окупанти запустили по місту 22 ракети, а ліквідація наслідків атаки досі триває.