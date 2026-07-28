Слідчі Тернопільського управління СБУ зібрали доказову базу на ще одного пособника ворога, який допомагає російським спецслужбам на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Зрадником виявився 52-річний директор Бердянської телекомунікаційної компанії.

За даними слідства, після окупації міста росіянами фігурант добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Він перереєстрував своє підприємство за російським законодавством та отримав ліцензію роскомнагляду на надання послуг зв’язку.

Згодом колаборант уклав низку угод з окупаційними адміністраціями, зокрема щодо забезпечення безперебійного доступу до мережі Інтернет посадовцям так званого «міністерства освіти Запорізької області рф».

Але цим його співпраця з ворогом не обмежилася. Зрадник погодився допомагати російським спецслужбам у придушенні руху опору на півдні України.

Власник компанії добровільно встановив на своїх серверах спеціальний апаратно-програмний комплекс «СОРМ» (система оперативно-розшукових заходів). Це шпигунське обладнання надало фсб рф прямий доступ до всього інтернет-трафіку абонентів у Бердянську.

Таким чином, російські спецслужби отримали можливість тотально контролювати дії місцевих жителів у мережі: читати їхні повідомлення, відслідковувати місцеперебування та виявляти патріотично налаштованих українців.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили директору компанії про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 111-1 (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

За вчинені злочини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Оскільки зрадник на даний час перебуває на тимчасово окупованій території, правоохоронцями проводяться комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування протиправної діяльності підозрюваного проводиться слідчими УСБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.