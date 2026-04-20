Автопригоду на польовій дорозі в селі Великі Гаї зареєстрували працівники поліції 19 квітня.

“Чотирнадцятирічна тернополянка сіла за кермо автомобіля ВАЗ 2101 та, рухаючись ґрунтовою дорогою, допустила перекидання транспортного засобу”, — розповіли у поліції Тернопільської області.

На момент аварії в салоні авто перебувало троє неповнолітніх пасажирів.

Кермувальницю, а також двох її друзів, 2010 та 2011 років народження, з численними тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні. Четвертий хлопчик не постраждав.

Поліцейські наголошують, що допуск неповнолітніх до керування транспортними засобами – це не лише порушення закону, а й пряма загроза життю.

“Відсутність досвіду, навичок керування та належної реакції в критичних ситуаціях значно підвищує ризик дорожньо-транспортних пригод із тяжкими наслідками”, – кажуть у поліції.

Правоохоронці закликають дорослих бути відповідальними: не передавати ключі від автомобілів дітям, контролювати їх дозвілля та пояснювати можливі наслідки таких небезпечних дій.