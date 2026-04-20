Молодята опублікували фото з прогулянки Тернополем

Український письменник, військовослужбовець і громадський діяч Павло Вишебаба та блогерка Анжеліка Кравець офіційно стали подружжям. Церемонія пройшла у Тернополі, неподалік від хутора, де живе Анжеліка.

Про це молодята повідомили у своїх соцмережах, передає «Хронікерс».

«Ми одружились і в статусі чоловіка й дружини вже встигли випити кави, купити книжок і поїсти веганських хот-догів. Якщо захочете нас привітати – в коментарях і в профілі важливий збір для мого підрозділу Мінотавр, будемо вдячні», – написав Павло Вишебаба.

Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець познайомилися через соцмережі. Зокрема, як розповідав військовий, листування почалося з теми тварин. Потім він зі служби вирушив до коханої на Тернопільщину на хутір, де вона опікувалася великим господарством.

«Ще нещодавно я сидів у підвалі під Покровськом, куди до нас зайшла кішка, яку я вирів назвати на честь кози Аляски й написав Анжеліці про це. Так і зав’язався діалог. Анжеліка п’ять років жила на хуторі в Тернопільській області сама. Ну як сама… З нею жили 12 котів, сім собак, чотири кози й дев’ять курок, за якими вона доглядала», — розповідав Павло.

За словами Вишебаби, Анжеліка завжди була на зв’язку й навідувалася до нього у прифронтове місто. Під час одного з таких візитів поет прийняв рішення освідчитися.

«Не знаю, чому вирішив, що вона може відповісти «так», ми знайомі всього три місяці. Буває, що відчуваєш сильно і наскрізь, що це твоя людина і немає сенсу тягнути час. Тому, коли Анжеліка знову приїхала до мене на схід, я серед своїх побратимів з мінометної батареї «Мінотавр» зробив їй пропозицію», – написав тоді боєць.

За інформацією видання “Апостроф”, Анжеліка народилася в Криму, в Сімферополі. Коли їй було п’ять років, разом із батьком переїхала на його малу батьківщину – хутір Лисички на Тернопольщині, де жила її бабуся. Там дівчина прожила до 16 років, а після закінчення школи вирушила до Києва, де провела наступні шістнадцять років.

У столиці Анжеліка розвивала власний бренд одягу, вела фітнес-блог, брала участь у фотосесіях і зйомках, запускала стартап із бездротовими навушниками та будувала сімейне життя. Однак після розлучення, нервового зриву та смерті бабусі повернулася на хутір, занурившись у сільське життя.

На землі своїх предків вона почала писати книги та вести кілька блогів про свій побут на хуторі, де є лише природа та мінімальна кількість людей. В Instagram блогерка називає себе “Робінзон на хуторі”.



