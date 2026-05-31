Відбувся повний третій тур чемпіонат Тернопільської області з футболу серед ветеранів, яким виповнилося 40 років і старші. Пропонуємо статистичні дані зіграних матчів, турнірну таблиці та кращих бомбардирів.

Як повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини, у 4-му турі загалом зустрічалися рівні за силою командою, а долю їхніх матчів визначав, зазвичай, один забитий м’яч. При чому, лідер змагань – ветеранська команда з Плотичі втратила перші очки у сезоні, пропустивши м’яча на другій компенсованій хвилині до основного часу їхнього поєдинку проти «Кобзаря» з Гаїв Шевченківських (1:1). Особняком стояв матч у Дубівцях, в якому діючий ветеранський чемпіон області – команда «СМ-Транс» перемогла дебютанта – чортківський «Кристал» з розгромним рахунком 17:0.

У цьому поєдинки одразу три футболісти записали до свого бомбардирського рахунку по чотири і більше забитих м’ячів.Володимир П’яничко відзначився шістьма голами, Олександр Ждаха – п’ятьма, а Ігор Бадло – чотирьома.

ФК «Теребовля» – «Нічлава» (Копичинці) – 0:1 (Роман Гуменюк, 45).

«Ветеран» (Плотича) – «Кобзар» (Гаї Шевченківські) – 1:1 (Михайло Забитівський – Ілля Іноземцев, 80+2)

«УБД-Largo» (В. Березовиця) – «Динамо» (Красівка, Великогаївська громада) – 1:0 (Іван Нечипор, 32).

«СМ-Транс» (Тернопіль) – «Кристал» (Чортків) – 17:0 (Володимир П’яничко, 4, 21, 45, 56, 73, 76, Роман Бардокін, 11, Олександр Ждаха, 33, 39, 61, 65, 71, Ігор Бадло, 42, 48, 51, 79, Богдан Іванців, 79).

Турнірна таблиця після 3-го туру

№ Команди І В Н П М’ячі О 1 «Ветеран» Плотича 3 2 1 0 5:3 7 2 «СМ-Транс» Тернопіль 3 2 0 1 18:1 6 3 «УБД-Largo» В. Березовиця 3 2 0 1 4:3 6 4 «Кобзар» Гаї Шевченківські 3 1 1 0 5:4 5 5 «Нічлава» Копичинці 3 1 1 1 2:2 4 6 ФК «Теребовля» 3 1 0 2 5:4 3 7 «Кристал» Чортків 3 1 0 2 12:20 3 8 «Динамо» Красівка 3 0 0 3 2:6 0

Бомбардири:

Володимир П’яничко («СМ-Транс») – 6 м’ячів

Олександр Ждаха («СМ-Транс») – 6

Іван Бегман («Кристал») – 5

Анатолій Миронюк («Кристал») – 4

Ігор Бадло («СМ-Транс») – 4

Анатолій Романів («Кобзар») – 3

Назарій Головко («Ветеран» Плотича) – 2

Андрій Засядко («УБД-Largo») – 2

Михайло Гуменюк (ФК «Теребовля») – 2

Василь Гуменюк («Кристал») – 2 (1п)

Микола Буяк («Кристал») – 1

Ігор Козелко («Ветеран» Плотича) – 1

Василь Рибак («Ветеран» Плотича) – 1

Михайло Забитівський («Ветеран» Плотича) – 1

Іван Ясенко («Кобзар») – 1

Ілля Іноземцев («Кобзар») – 1

Руслан Фута («Нічлава») – 1

Роман Гуменюк («Нічлава») – 1

Олександр Пиж («УБД-Largo») – 1

Іван Нечипор («УБД-Largo») – 1

Ігор Триліх (ФК «Теребовля») – 1

Андрій Диняковський (ФК «Теребовля») – 1

Тарас Шмігельський («Динамо») – 1

Володимир Федунець («Динамо») – 1

Роман Бардокін («СМ-Транс») – 1

Богдан Іванців («СМ-Транс») – 1

Андрій Гах (ФК «Теребовля») – 1п

У 4-му турі, 6 червня, зустрінуться:

«Динамо» (Красівка, Великогаївська громада) – «Ветеран» (Плотича)

«Кобзар» (Гаї Шевченківські) – ФК «Теребовля»

«Нічлава» (Копичинці) – «Кристал» (Чортків)

«УБД-Largo» (В. Березовиця) – «СМ-Транс» (Тернопіль).