Рекорд у ветеранському чемпіонаті Тернопільщини з футболу
Відбувся повний третій тур чемпіонат Тернопільської області з футболу серед ветеранів, яким виповнилося 40 років і старші. Пропонуємо статистичні дані зіграних матчів, турнірну таблиці та кращих бомбардирів.
Як повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини, у 4-му турі загалом зустрічалися рівні за силою командою, а долю їхніх матчів визначав, зазвичай, один забитий м’яч. При чому, лідер змагань – ветеранська команда з Плотичі втратила перші очки у сезоні, пропустивши м’яча на другій компенсованій хвилині до основного часу їхнього поєдинку проти «Кобзаря» з Гаїв Шевченківських (1:1). Особняком стояв матч у Дубівцях, в якому діючий ветеранський чемпіон області – команда «СМ-Транс» перемогла дебютанта – чортківський «Кристал» з розгромним рахунком 17:0.
У цьому поєдинки одразу три футболісти записали до свого бомбардирського рахунку по чотири і більше забитих м’ячів.Володимир П’яничко відзначився шістьма голами, Олександр Ждаха – п’ятьма, а Ігор Бадло – чотирьома.
ФК «Теребовля» – «Нічлава» (Копичинці) – 0:1 (Роман Гуменюк, 45).
«Ветеран» (Плотича) – «Кобзар» (Гаї Шевченківські) – 1:1 (Михайло Забитівський – Ілля Іноземцев, 80+2)
«УБД-Largo» (В. Березовиця) – «Динамо» (Красівка, Великогаївська громада) – 1:0 (Іван Нечипор, 32).
«СМ-Транс» (Тернопіль) – «Кристал» (Чортків) – 17:0 (Володимир П’яничко, 4, 21, 45, 56, 73, 76, Роман Бардокін, 11, Олександр Ждаха, 33, 39, 61, 65, 71, Ігор Бадло, 42, 48, 51, 79, Богдан Іванців, 79).
Турнірна таблиця після 3-го туру
|№
|Команди
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|«Ветеран» Плотича
|3
|2
|1
|0
|5:3
|7
|2
|«СМ-Транс» Тернопіль
|3
|2
|0
|1
|18:1
|6
|3
|«УБД-Largo» В. Березовиця
|3
|2
|0
|1
|4:3
|6
|4
|«Кобзар» Гаї Шевченківські
|3
|1
|1
|0
|5:4
|5
|5
|«Нічлава» Копичинці
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|6
|ФК «Теребовля»
|3
|1
|0
|2
|5:4
|3
|7
|«Кристал» Чортків
|3
|1
|0
|2
|12:20
|3
|8
|«Динамо» Красівка
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
Бомбардири:
Володимир П’яничко («СМ-Транс») – 6 м’ячів
Олександр Ждаха («СМ-Транс») – 6
Іван Бегман («Кристал») – 5
Анатолій Миронюк («Кристал») – 4
Ігор Бадло («СМ-Транс») – 4
Анатолій Романів («Кобзар») – 3
Назарій Головко («Ветеран» Плотича) – 2
Андрій Засядко («УБД-Largo») – 2
Михайло Гуменюк (ФК «Теребовля») – 2
Василь Гуменюк («Кристал») – 2 (1п)
Микола Буяк («Кристал») – 1
Ігор Козелко («Ветеран» Плотича) – 1
Василь Рибак («Ветеран» Плотича) – 1
Михайло Забитівський («Ветеран» Плотича) – 1
Іван Ясенко («Кобзар») – 1
Ілля Іноземцев («Кобзар») – 1
Руслан Фута («Нічлава») – 1
Роман Гуменюк («Нічлава») – 1
Олександр Пиж («УБД-Largo») – 1
Іван Нечипор («УБД-Largo») – 1
Ігор Триліх (ФК «Теребовля») – 1
Андрій Диняковський (ФК «Теребовля») – 1
Тарас Шмігельський («Динамо») – 1
Володимир Федунець («Динамо») – 1
Роман Бардокін («СМ-Транс») – 1
Богдан Іванців («СМ-Транс») – 1
Андрій Гах (ФК «Теребовля») – 1п
У 4-му турі, 6 червня, зустрінуться:
«Динамо» (Красівка, Великогаївська громада) – «Ветеран» (Плотича)
«Кобзар» (Гаї Шевченківські) – ФК «Теребовля»
«Нічлава» (Копичинці) – «Кристал» (Чортків)
«УБД-Largo» (В. Березовиця) – «СМ-Транс» (Тернопіль).