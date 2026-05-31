Більше року вважали зниклим безвісти Ігоря Стельмащука. Рідні чекали, вірили, сподівалися… На жаль, стало відомо: захисник загинув у січні 2025-го на пекельній Донеччині. Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію, наш земляк Стельмащук Ігор Богданович. Його життя обірвалося на 56-му році життя в ході виконання бойового завдання у Донецькій області.

Воїн вважався зниклим безвісти з 22 січня 2025 року.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, бойовим побратимам Героя. Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.