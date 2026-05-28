Завтра, 29 травня, о 14 год., у Чорткові, на вулиці Копичинецька, відбудеться поминальна панахида, приурочена дванадцятій річниці від дня загибелі Героя України, генерал-майора Сергія Кульчицького.

Запрошують жителів Чортківської громади долучитись до вшанування пам’яті захисника України.

Довідка

Сергій Кульчицький народився 17 грудня 1963 року року в місті Веймарі, нині Німеччина (тоді Німецька Демократична Республіка), де на той час у групі радянських військ проходив службу його батько, офіцер Петро Іванович Кульчицький, виходець із села Чорнокінці Чортківського району.

Сергій Кульчицький одружився з Надією Дребіт, з якою познайомився у Чорнокінцях.

29 травня 2014 року поблизу міста Слов’янськ, після розвантаження продуктів та проведення ротації особового складу, повертаючись з району гори Карачун, був обстріляний та підбитий терористами з ПЗРК гелікоптер Мі-8МТ Нацгвардії України, на борту якого був генерал-майор Сергій Кульчицький. Під час падіння вибухнули паливні баки. У результаті загинули 12 осіб: шість військовослужбовців Нацгвардії, включаючи двох членів екіпажу, та шість представників спецпідрозділу МВС України.

Сергій Кульчицький став першим українським генералом, загиблим під час війни на Донбасі. Похований на Полі почесних поховань Личаківського цвинтаря у Львові.