З тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала тернополянку 1974 року народження.

Жінка отримала травми в дорожньо-транспортній пригоді. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Аварія трапилася 27 травня близько 14:40. Під час перевірки стало відомо, що водій автомобіля BMW 328I, рухаючись вулицею Шептицького в напрямку села Петриків, допустив наїзд на пішохода. Жінка перетинала проїзну частину дороги за межами пішохідного переходу.

Потерпілій надали медичну допомогу, а у кермувальника взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі з’ясовують деталі автопригоди.