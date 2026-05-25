На Тернопільщині виявили понад дві сотні порушень у сфері обігу алкоголю, тютюну та пального.

Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

“Виявили 213 порушень вимог законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального. Як результат – донараховано 6,5 млн грн штрафних (фінансових) санкцій”, — розповіли в ДПС.

Серед найбільш поширених порушень – реалізація алкогольних напоїв за цінами, нижчими за встановлені державою мінімальні. Таких фактів зафіксовано 102.

Ще 41 випадок стосується продажу тютюнових виробів за цінами, вищими від максимально допустимих роздрібних.

Також виявлено:

17 фактів виробництва, зберігання, транспортування та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, продукції без марок акцизного податку або з підробленими марками;

16 фактів невидачі розрахункових документів та неналежного ведення обліку товарних запасів;

6 фактів роздрібної торгівлі тютюновою сировиною (нікотином у наборах);

6 фактів необладнання та/або відсутності реєстрації витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників пального;

2 факти функціонування незареєстрованих акцизних складів та інші порушення.

“Продаж товарів без ліцензій, фальсифікований алкоголь чи відсутність розрахункових документів створюють ризики як для економіки держави, так і для здоров’я громадян”, — зазначили в ДПС.