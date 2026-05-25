Богдан Рижук з Тернополя пройшов справжнє пекло війни. Захисник загинув ще у червні 2025-го на Донеччині. Вічна пам’ять українському Воїну!

«Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію наш земляк Рижук Богдан Анатолійович. Воїн визнаний загиблим 1 червня 2025 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя! Вічна та світла памʼять захиснику України!» – повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.