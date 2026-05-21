У ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ» відбулися захопливі змагання з мініфутболу серед студентів та викладачів, які стали справжнім святом спорту, командного духу й позитивних емоцій.

За результатами змагань серед хлопців перше місце здобула команда ФКСт/МАРКт, друге – АТТт-12, третє – команда «Викладачі».

Кращими гравцями турніру стали Швед Станіслав, Маслій Микола та Чесніковський Олександр.

Не менш видовищними були й змагання серед дівчат, де перемогу виборола команда ФКСт-11, друге місце посіла ФКСт-21, а третє – ФБСт-11. Індивідуальні відзнаки отримали Гафійчук Тетяна, Золота Алла та Мелай Ірина.

Усіх учасників нагородили атрибутикою від Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».