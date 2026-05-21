На Тернопільщині директору коледжу повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.



Як повідомили у поліції Тернопільської області, посадовець організував незаконне нарахування та виплату собі та своїм заступникам доплат, премій та інших грошових винагород. За вчинене йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

“Директор коледжу, зловживаючи службовим становищем, безпідставно призначав собі та своїм заступникам грошові виплати. Йдеться про щорічні винагороди, щомісячні премії та додаткові нарахування за утримання гуртожитку, які здійснювали без належних підстав”, — розповіли в поліції.

Крім того, директор не вжив заходів щодо звільнення працівниці, яка через стан здоров’я фактично не могла виконувати свої обов’язки. Попри це, їй протягом близько 3,5 років продовжували нараховувати та виплачувати заробітну плату.

Унаслідок цих дій державний бюджет зазнав збитків на суму понад 2,5 млн грн.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.