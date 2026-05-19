У межах роботи міжнародного центру культури та розвитку Західноукраїнського національного університету впродовж 11-15 травня 2026 року студенти Бермиш Олеся (БКП-21), Дровалюк Дарʼя (БКП-22), Хлод Олеся (БКП-12), Морочило Андріана (ЕМЕ-11), Ленік Максим (ЕМЕ-21), Смачило Аліна (БКП-13), Хариш Вікторія (БКП-23), Пашуля Андріана (БКП-13), Ружніцька Яна (БКП-12), Сухенко Олександра (БКП-23) та професор кафедри іноземних мов та ІКТ, директор міжнародного центру культури та розвитку Ольга Царик взяли участь у міжнародному проєкті «FrühlingsCampus», що відбувся у HOCHSCHULE MEISSEN (FH) und Fortbildungszentrum у місті Майсен (Німеччина).

Програма заходу передбачала наукові доповіді, навчальні воркшопи, міжкультурні зустрічі та командні активності у міжнародному середовищі. Впродовж участі в програмі студенти ЗУНУ також виконували завдання з послідовного перекладу з німецької мови на англійську в умовах, максимально наближених до професійної перекладацької практики. Такий формат роботи дозволив відпрацювати навички оперативного сприйняття, аналізу та відтворення усного мовлення, а також краще зрозуміти специфіку діяльності перекладача під час міжнародних заходів.

Під час перебування у Німеччині учасники проєкту мали можливість ближче ознайомитися з культурною та історичною спадщиною міста Майсен. Для студентів організували екскурсійну програму, у межах якої вони відвідали Альбрехтсбург – Майсенський замок, який є однією з найвизначніших архітектурних пам’яток Саксонії та вважається одним із перших замків-палаців Німеччини.

Не менш цікавою стала екскурсія до Музею майсенської порцеляни, де студенти дізналися про історію створення всесвітньо відомої майсенської порцеляни, особливості її виробництва та значення для європейської культурної спадщини. Учасники мали змогу побачити унікальні експонати, ознайомитися з традиціями порцелянового мистецтва та відчути атмосферу одного з найвідоміших культурних символів Німеччини.

Окремою частиною культурної програми стала поїздка до міста Дрезден – одного з найвідоміших культурних центрів Німеччини. Під час екскурсії студенти мали можливість ознайомитися з архітектурою міста, його історичними пам’ятками та атмосферою саксонської столиці. Учасники відвідали центральну частину Дрездена, побачили відомі архітектурні ансамблі, історичні будівлі та культурні локації, які є важливою частиною європейської культурної спадщини. Особливе враження на студентів справили поєднання історичної архітектури з сучасним міським простором, а також багата історія міста, яке вважають одним із найкрасивіших у Німеччині.

Під час участі в проєкті студенти ЗУНУ також мали можливість познайомитися та поспілкуватися з учасниками із Польщі та Німеччини. Спільні заняття, командні завдання та спілкування сприяли міжкультурному обміну, розвитку комунікативних навичок і формуванню дружніх контактів між студентами з різних країн.

«Ця поїздка подарувала нам не лише нові знання й міжнародний досвід, а й безліч емоцій, знайомств і спогадів. Ми побачили нову країну, поспілкувалися зі студентами з різних куточків світу, відкрили для себе культуру та традиції Німеччини й отримали неймовірні враження. Для кожного з нас це був справді особливий досвід, який надихнув рухатися далі, розвиватися та не боятися нових можливостей», – діляться враженнями студенти ЗУНУ.