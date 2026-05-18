У Києві відбувся традиційний урочистий прийом з нагоди 78-ї річниці незалежності Держави Ізраїль, участь у якому взяли представники Західноукраїнського національного університету. Захід, організований Посольством Держави Ізраїль в Україні, став платформою для підбиття підсумків каденції посольської команди та обговорення векторів майбутньої взаємодії.

Під час офіційної частини Надзвичайний і Повноважний Посол Міхаель Бродський та заступник Міністра закордонних справ України Олександр Міщенко окреслили стратегічні орієнтири двосторонніх відносин, закцентувавши увагу на спільних викликах безпеки, стійкості держав та боротьбі за суверенітет. Важливим культурно-історичним елементом прийому стала презентація унікальних матеріалів Державної архівної служби щодо життя та діяльності Голди Меїр.

Окрему увагу під час зустрічі учасники приділили завершенню п’ятирічної каденції Посла Міхаеля Бродського в Україні. Представники університету висловили вдячність очільнику дипломатичної місії за сприяння у залученні ЗУНУ до «Ізраїльсько-Українського діалогу відновлення». Завдяки цій підтримці науковці університету стали активними учасниками авторитетних міжнародних платформ, таких як EcoMotion Assembly та Israeli Energy Tech.

Наразі пріоритетними напрямами трансферу технологій для ЗУНУ залишаються модернізація систем господарського водопостачання, цифровізація екологічного моніторингу, впровадження новітніх агротехнологій та розробка комплексних програм психологічної реабілітації.