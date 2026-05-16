Змієголовник австрійський (Dracocephalum austriacum) – ендемічний, реліктовий вид, занесений до Червоної книги України (природоохоронний статус: вразливий), Європейського Червоного списку, Бернської конвенції та до Директиви Європейського Союзу 92/43/ЄС «Про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори».

На території природного заповідника «Медобори» найбільша в Україні популяція цього виду, яка нараховує тисячі рослин у трьох локалітетах. Тут змієголовник зростає на світлих трав’янистих схилах, вапнякових скелястих відслоненнях.

Дуже гарні фіолетові квітки рослини нагадують голову змія з розкритою пащею. Вони приваблюють усякого, хто їх побачить. У заповіднику – період цвітіння змієголовника австрійського.

Фото Лесі Козири.