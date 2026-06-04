У тернопільських дворах облаштують 22 нові дитячі майданчики та відремонтують кілька спортивних зон.

Відповідні зміни до титульного списку з експлуатації житлового фонду затвердив виконавчий комітет Тернопільської міської ради під час чергового засідання 3 червня.

Нові ігрові локації для дітей з’являться за такими адресами: вул. Золотогірська, 16, вул. Володимира Лучаковського, 7, просп. Степана Бандери, 80, вул. Тараса Протасевича, 8, вул. Академіка Корольова, 8, вул. Новий Світ, 1, вул. Березова, 11, вул. Леся Курбаса, 2, вул. Київська, 14, вул. 15 Квітня, 25, вул. Михайла Вербицького, 4, вул. Петра Дорошенка, 12, вул. Антіна Манастирського, 46, вул. Миколи Карпенка, 26, бульв. Просвіти, 15, вул. 15 Квітня, 6, вул. Михайла Вербицького, 28 та вул. Володимира Громницького, 4. Також майданчики встановлять у спільних дворах на просп. Степана Бандери, 98-100, вул. Галицькій, 39-41, вул. Старий Поділ, 20 і 18, та на вул. Євгена Коновальця, 2 і на вул. Іллі Репіна, 16.

Окрім цього, у Тернополі відремонтують спортивні майданчики. Роботи заплановані на вул. 15 Квітня, 25, у дворах на вул. Олександра Довженка, 1 – вул. Лесі Українки, 8, а також на бульв. Симона Петлюри, 10 – вул. Василя Стуса, 2.