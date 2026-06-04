За незаконне зберігання наркотичних речовин чортківчанину загрожує до п’яти років обмеження волі.



Менше, ніж за місяць оперативники Чортківського районного управління поліції уже двічі під час поверхневого огляду знаходили у жителя райцентру заборонені речовини.



Як повідомили в обласній поліції, під час відпрацювання території обслуговування співробітники карного розшуку зупинили 35-річного чортківчанина для перевірки документів. Чоловік поводився неадекватно і причина такої поведінки стала зрозумілою після проведення поверхневого огляду. У нього було виявлено кристалічну порошкоподібну речовину, схожу на наркотичну.



Речовий доказ поліцейські вилучили та направили на експертизу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 309 Кримінального кодексу – незаконне зберігання наркотичних речовин. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.





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