У Західноукраїнському національному університеті відбулася премʼєра благодійної студентської вистави «Історія зникне через 24 години» від креативної студії «NAVA CREATION». У центрі сюжету – шість людських пар, між якими залишилися необговорені почуття, образи, зізнання або правда, яку вони роками боялися вимовити вголос. Кожна історія показує власний досвід втрат, страхів та спроб бути почутими.

Засновниця студії Ная Гуменна розповідає, що для неї цей проєкт став особливо особистим та емоційним.

«Для мене ця вистава – справді психологічний тригер. Я часто зустрічаю людей, які перебувають у складних життєвих ситуаціях і бояться попросити допомоги. Вважаю, що саме через мистецтво і театр можна дуже легко донести людям важливість психологічної підтримки. Вистава створена з реальних історій мого життя, життя режисерки та наших близьких. Тому глядачам точно відгукнеться те, що, ймовірно, могло трапитися і з ними. Також ми співпрацюємо з фондом Spirit, який надає телефон довіри. Після вистави глядачі зможуть звернутися по допомогу чи підтримку, якщо відчують у цьому потребу», – сказала пані Ная.

Режисерка вистави Валерія Григорович зазначає, що підготовка до постановки тривала сім місяців та вимагала від команди повного емоційного занурення у матеріал. За її словами, актори працювали не лише над ролями, а й над власним проживанням історій, аби зробити виставу максимально живою для глядача. Захід має благодійну мету.

Всі кошти, зібрані з продажу квитків, передадуть на потреби українських військових.